Радиоведущий ESPN назвал игрока НБА, который способен побить 100-очковый рекорд Чемберлена

Радиоведущий ESPN Бен Браст сообщил, что тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо является единственным в НБА игроком, который может побить рекорд результативности в лиге — 100 очков, принадлежащий великому центровому Уилту Чемберлену.

«Я думаю, что он единственный игрок в НБА, у которого есть реальная возможность набрать 100 очков. Я верю, что Яннис может побить рекорд Уилта. Яннис набрал 64 очка, вот что у Янниса есть, несмотря на отсутствие трёхочкового броска, так это способность добираться до штрафной линии с невероятной скоростью и останавливать время в матче», — приводит слова Бена Браста Sportskeeda.

Напомним, в матче с «Индианой Пэйсерс» (140:126) Адетокунбо установил личный и клубный рекорд результативности, набрав 64 очка.