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Джа Морант прокомментировал своё отсутствие на площадке на фоне дисквалификации от НБА

Джа Морант прокомментировал своё отсутствие на площадке на фоне дисквалификации от НБА
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, отстранённый на 25 игр Национальный баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с демонстрацией в своих социальных сетях огнестрельного оружия, прокомментировал своё отсутствие на площадке.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Это определённо сложно. Ужасные дни… Это было очень сложно. Но, как я уже говорил ранее, я пережил это благодаря поддержке и тому что мог находиться с командой, именно благодаря этому дисквалификация прошла незаметно», — сказал Морант на пресс-конференции.

Отметим, что Морант может сыграть с «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче, который пройдёт 20 декабря (3:30 мск), так как игрок полностью отбудет свою 25-матчевую дисквалификацию в НБА. Напомним, «Мемфис» без Моранта в составе занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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