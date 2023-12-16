Джа Морант прокомментировал своё отсутствие на площадке на фоне дисквалификации от НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, отстранённый на 25 игр Национальный баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с демонстрацией в своих социальных сетях огнестрельного оружия, прокомментировал своё отсутствие на площадке.

«Это определённо сложно. Ужасные дни… Это было очень сложно. Но, как я уже говорил ранее, я пережил это благодаря поддержке и тому что мог находиться с командой, именно благодаря этому дисквалификация прошла незаметно», — сказал Морант на пресс-конференции.

Отметим, что Морант может сыграть с «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче, который пройдёт 20 декабря (3:30 мск), так как игрок полностью отбудет свою 25-матчевую дисквалификацию в НБА. Напомним, «Мемфис» без Моранта в составе занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.