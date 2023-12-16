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Эмил Райкович высказался по поводу предстоящего матча с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

Эмил Райкович высказался по поводу предстоящего матча с «Автодором» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович рассказал о главных целях команды в преддверии матча с саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Наша главная цель — продолжать прогресс от игры к игре, показывать баскетбол ЦСКА и укреплять свою позицию в турнире. Следующая игра станет для нас очередным испытанием, ведь “Автодор” переживает перемены и в последнее время играет лучше. Они одержали несколько побед с тех пор, как мы встречались в Саратове, и остаются в гонке за места в плей-офф. Мы серьёзно готовимся и хотели бы видеть на трибунах как можно больше болельщиков перед серией выездных матчей», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА на данный момент возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Московский клуб проиграл лишь в одном матче сезона, уступив «Локомотиву-Кубань» со счётом 88:91. При этом армейцы одержали победы в 15 матчах чемпионата.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
16 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
46 : 43
Автодор
Саратов
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Карданахишвили, М'Бай, Клюев
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Попов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Гаррет, Мавра
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