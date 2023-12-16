Эмил Райкович высказался по поводу предстоящего матча с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович рассказал о главных целях команды в преддверии матча с саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Наша главная цель — продолжать прогресс от игры к игре, показывать баскетбол ЦСКА и укреплять свою позицию в турнире. Следующая игра станет для нас очередным испытанием, ведь “Автодор” переживает перемены и в последнее время играет лучше. Они одержали несколько побед с тех пор, как мы встречались в Саратове, и остаются в гонке за места в плей-офф. Мы серьёзно готовимся и хотели бы видеть на трибунах как можно больше болельщиков перед серией выездных матчей», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА на данный момент возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Московский клуб проиграл лишь в одном матче сезона, уступив «Локомотиву-Кубань» со счётом 88:91. При этом армейцы одержали победы в 15 матчах чемпионата.

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