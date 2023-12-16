Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Парма — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Будет ли плотная концовка в матче ЦСКА — «Автодор»?

Будет ли плотная концовка в матче ЦСКА — «Автодор»?
Аудио-версия:
Комментарии

ЦСКА проведёт свой последний домашний матч в этом году, прежде чем уехать в гостевое турне. Лидеры Единой лиги вернутся в Москву лишь во второй половине января. Красно-синие имеют серию из шести побед подряд. «Автодор», в свою очередь, активно борется за квалификационные места, занимая 11-е место в таблице.

Клубы уже встречались в нынешнем сезоне, произошло это ещё в октябре. Тогда московская команда оказалась сильнее и победила со счётом 85:73. Лишь один клуб смог нанести подопечным Эмила Райковича поражение в текущем розыгрыше ЕЛ ВТБ — «Локомотив-Кубань».

Смогу ли саратовцы побороться за то, чтобы стать вторым клубом в этом списке и сделать матч интересным? Будет ли держаться интрига до конца? Хотим знать ваше мнение.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча. Стартовое вбрасывание произойдёт в 14:00 мск.

Следить за событиями матча:
«Автодор» выиграл первую четверть в матче с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ! LIVE
Live
«Автодор» выиграл первую четверть в матче с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android