Будет ли плотная концовка в матче ЦСКА — «Автодор»?

ЦСКА проведёт свой последний домашний матч в этом году, прежде чем уехать в гостевое турне. Лидеры Единой лиги вернутся в Москву лишь во второй половине января. Красно-синие имеют серию из шести побед подряд. «Автодор», в свою очередь, активно борется за квалификационные места, занимая 11-е место в таблице.

Клубы уже встречались в нынешнем сезоне, произошло это ещё в октябре. Тогда московская команда оказалась сильнее и победила со счётом 85:73. Лишь один клуб смог нанести подопечным Эмила Райковича поражение в текущем розыгрыше ЕЛ ВТБ — «Локомотив-Кубань».

Смогу ли саратовцы побороться за то, чтобы стать вторым клубом в этом списке и сделать матч интересным? Будет ли держаться интрига до конца? Хотим знать ваше мнение.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча. Стартовое вбрасывание произойдёт в 14:00 мск.