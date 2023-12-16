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Леброн Джеймс назвал главную причину поражения от «Сан-Антонио» в НБА

Леброн Джеймс назвал главную причину поражения от «Сан-Антонио» в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, из-за чего клуб из Калифорнии уступил «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Наша команда не рассчитана на то, чтобы в её составе отсутствовало три стартовых игрока. Но нужно отдать должное, баскетболисты «Сан-Антонио» сегодня сыграли великолепно. Они очень хорошо забрасывали мячи, они атаковали нас, а мы были просто ограничены в наших возможностях из-за отсутствия некоторых игроков», – сказал Леброн Джеймс после матча с «Сан-Антонио».

Напомним, «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио» со счётом 115:129. Тем самым команда из Техаса прервала свою 18-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 36, Джонсон - 17, Коллинс - 16, Осман - 15, Вембаньяма - 13, Брэнэм - 12, Сохан - 11, Макдермотт - 6, Мамукелашвили - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Ривз - 22, Хатимура - 20, Вуд - 17, Принс - 12, Хэйс - 8, Каслтон - 6, Ходж - 5, Кристи - 2, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш
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