Леброн Джеймс назвал главную причину поражения от «Сан-Антонио» в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, из-за чего клуб из Калифорнии уступил «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Наша команда не рассчитана на то, чтобы в её составе отсутствовало три стартовых игрока. Но нужно отдать должное, баскетболисты «Сан-Антонио» сегодня сыграли великолепно. Они очень хорошо забрасывали мячи, они атаковали нас, а мы были просто ограничены в наших возможностях из-за отсутствия некоторых игроков», – сказал Леброн Джеймс после матча с «Сан-Антонио».

Напомним, «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио» со счётом 115:129. Тем самым команда из Техаса прервала свою 18-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате.