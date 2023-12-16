Тайриз Макси рассказал, какой аспект игры Джоэла Эмбиида его больше всего пугает

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал, какой аспект игры центрового команды Джоэла Эмбиида его больше всего пугает.

«Он становится намного лучше, и это очень пугает. Сегодня он сделал остановку, которую я люблю делать, когда он сделал евростеп и высоко оттолкнулся от паркета. Его рост семь футов и два дюйма, и он бегает по паркету с той же скоростью, что и я. Это пугает», — приводит слова Тайриза Макси Bleacher Report.

Напомним, «Филадельфия» в последнем матче победила «Детройт Пистонс» со счётом 124:92. При этом команда из Пенсильвании не знает поражений на протяжении пяти матчей кряду. На данный момент «Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.