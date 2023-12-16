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Тайриз Макси рассказал, какой аспект игры Джоэла Эмбиида его больше всего пугает

Тайриз Макси рассказал, какой аспект игры Джоэла Эмбиида его больше всего пугает
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал, какой аспект игры центрового команды Джоэла Эмбиида его больше всего пугает.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Он становится намного лучше, и это очень пугает. Сегодня он сделал остановку, которую я люблю делать, когда он сделал евростеп и высоко оттолкнулся от паркета. Его рост семь футов и два дюйма, и он бегает по паркету с той же скоростью, что и я. Это пугает», — приводит слова Тайриза Макси Bleacher Report.

Напомним, «Филадельфия» в последнем матче победила «Детройт Пистонс» со счётом 124:92. При этом команда из Пенсильвании не знает поражений на протяжении пяти матчей кряду. На данный момент «Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
124 : 92
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 19, Моррис - 15, Харрис - 13, Убре - 11, Спрингер - 9, Мартин - 4, Мелтон - 4, Батюм - 4, Бамба - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 3, Беверли - 1, Ковингтон, Рид
Детройт Пистонс: Уайзмен - 20, Богданович - 17, Айви - 13, Сассер - 11, Томпсон - 8, Хейз - 5, Каннингем - 4, Бёркс - 4, Стюарт - 4, Ливерс - 3, Харрис - 3, Нокс, Багли III
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