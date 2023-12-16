«Самара» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
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В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между «Самарой» и белорусским «Минском». Победу со счётом 79:68 (24:15, 14:18, 28:14, 13:21) одержала «Самара».
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джавонта Хоукинс, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. В составе «Минска» отличился канадский разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон, на счету которого 15 очков.
Свой следующий матч «Самара» проведёт в среду, 20 декабря, когда сыграет с московской МБА. Начало — в 18:30 по московскому времени. «Минск» в четверг, 21 декабря, встретится с казанским УНИКСом. Старт игры — в 19:00 мск.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
16 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
79 : 68
Минск
Минск
Самара: Хоукинс - 16, Роберсон - 14, Ребич - 12, Томпсон - 11, Гудумак - 10, Далтон - 7, Загорац - 5, М. Кулагин - 4, Разумов, Платонов, Викторов, Умрихин
Минск: Огунгбени-Джексон - 15, Мотовилов - 12, Аладко - 8, Коско - 7, Стубеда - 7, Чебашек - 6, Дуду - 4, Зечевич - 3, Микульский - 2, Куратник - 2, Секушенко - 2, Борисевич
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