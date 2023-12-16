«Самара» обыграла «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между «Самарой» и белорусским «Минском». Победу со счётом 79:68 (24:15, 14:18, 28:14, 13:21) одержала «Самара».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Джавонта Хоукинс, набравший 16 очков. Ещё 14 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Джастин Роберсон. В составе «Минска» отличился канадский разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон, на счету которого 15 очков.

Свой следующий матч «Самара» проведёт в среду, 20 декабря, когда сыграет с московской МБА. Начало — в 18:30 по московскому времени. «Минск» в четверг, 21 декабря, встретится с казанским УНИКСом. Старт игры — в 19:00 мск.