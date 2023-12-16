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«Это то, от чего я зависим». Виктор Вембаньяма — о победе над «Лейкерс»

«Это то, от чего я зависим». Виктор Вембаньяма — о победе над «Лейкерс»
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19-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, который присоединился к команде в межсезонье 2023 года, высказался о победе, добытой его командой на домашнем стадионе, над «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:115).

НБА - регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат. Календарь

«Это то, от чего я зависим, от побед. Это то, что я люблю и для чего я живу, поэтому мне нужно это показать», — приводит слова с послематчевой пресс-конференции Bleacher Report.

Французской молодой звезде лиги во вчерашней игре удалось оформить дабл-дабл, набрав 13 очков и совершив 15 подборов, также на его счету пять результативных передач. Победа над «Лейкерс» стала для «Сан-Антонио» лишь четвёртой в регулярном чемпионате. На сегодняшний день «Шпоры» замыкают турнирную таблицу Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 36, Джонсон - 17, Коллинс - 16, Осман - 15, Вембаньяма - 13, Брэнэм - 12, Сохан - 11, Макдермотт - 6, Мамукелашвили - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Ривз - 22, Хатимура - 20, Вуд - 17, Принс - 12, Хэйс - 8, Каслтон - 6, Ходж - 5, Кристи - 2, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш
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