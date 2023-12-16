«Это то, от чего я зависим». Виктор Вембаньяма — о победе над «Лейкерс»

19-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, который присоединился к команде в межсезонье 2023 года, высказался о победе, добытой его командой на домашнем стадионе, над «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:115).

«Это то, от чего я зависим, от побед. Это то, что я люблю и для чего я живу, поэтому мне нужно это показать», — приводит слова с послематчевой пресс-конференции Bleacher Report.

Французской молодой звезде лиги во вчерашней игре удалось оформить дабл-дабл, набрав 13 очков и совершив 15 подборов, также на его счету пять результативных передач. Победа над «Лейкерс» стала для «Сан-Антонио» лишь четвёртой в регулярном чемпионате. На сегодняшний день «Шпоры» замыкают турнирную таблицу Западной конференции.