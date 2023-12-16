«Парма» удержала преимущество в 14 очков после перерыва и обыграла «Руну»

Сегодня, 16 декабря в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой Лиги ВТБ, в котором сошлись пермская «Парма» и московский баскетбольный клуб «Руна». Победу со счётом 85:74 одежали хозяева паркета.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, набравший 29 очков. Ещё 19 очков на свой счёт записал его соотечественник Ричард Соломон. В составе «Руны» самым результативным стал российский форвард Данила Походяев, на его счету 18 очков.

Свой следующий матч «Парма» проведёт в среду, 20 декабря, и сыграет с лидером чемпионата ЦСКА, начало — в 17:30 мск. «Руна» также проведёт в среду, 20 декабря, в соперниках «Пари Нижний Новгород», начало матча – в 19:30 мск.