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Парма — Руна. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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«Парма» удержала преимущество в 14 очков после перерыва и обыграла «Руну»

«Парма» удержала преимущество в 14 очков после перерыва и обыграла «Руну»
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Сегодня, 16 декабря в Перми на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой Лиги ВТБ, в котором сошлись пермская «Парма» и московский баскетбольный клуб «Руна». Победу со счётом 85:74 одежали хозяева паркета.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, набравший 29 очков. Ещё 19 очков на свой счёт записал его соотечественник Ричард Соломон. В составе «Руны» самым результативным стал российский форвард Данила Походяев, на его счету 18 очков.

Свой следующий матч «Парма» проведёт в среду, 20 декабря, и сыграет с лидером чемпионата ЦСКА, начало — в 17:30 мск. «Руна» также проведёт в среду, 20 декабря, в соперниках «Пари Нижний Новгород», начало матча – в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
85 : 74
Руна
Москва
Парма: Джонсон - 29, Соломон - 19, Перевалов - 15, Риз - 9, Чебуркин - 7, Абдулбасиров - 3, Платунов - 3, Свинин, Халтурин, Морозов, Тучков, Егоров
Руна: Походяев - 18, Раданов - 14, Иванович - 11, Попов - 10, Хилл - 6, Тайус - 6, Жмако - 4, Савин - 3, Сопин - 2, Янг, Комиссаров, Морган
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