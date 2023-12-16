Ассоциации игроков и тренеров Евролиги осудили расисткое поведение фаната «Олимпиакоса»

Греческий «Олимпиакос» в матче 14-го тура Евролиги на домашнем паркете принимал испанскую «Валенсию», которой проиграл со счётом 56:63. Во время матча один из болельщиков хозяев оскорбил судью Джозефа Биссанга, назвав его «Чёрной обезьяной», из-за чего арбитр даже остановил матч.

Совет главных тренеров Евролиги, Ассоциация игроков Евролиги и Союз официальных лиц баскетбольной Евролиги выпустили совместный пресс-релиз, в котором осудили проявления расизма.

«Совет главных тренеров Евролиги, Ассоциация игроков Евролиги и Союз официальных лиц баскетбольной Евролиги осуждают расовое оскорбление, которое шло от болельщика, находившегося рядом с паркетом во время игры “Олимпиакоса“ и “Валенсии“, и надеются, что данный инцидент поспособствует тому, чтобы болельщики Евролиги отказались от такого поведения. В последние годы мы стали свидетелями роста вербальных и невербальных инцидентов в отношении игроков, тренеров и судей. Оскорбительные выкрики стали повсеместными, а грань регулярно пересекается. Мы знаем, что находимся под пристальным вниманием, и положительная критика всегда приветствуется, но у поведения фанатов должны быть чёткие рамки.

Быстрая реакция “Олимпиакоса“ и немедленная пожизненная дисквалификация болельщика, оскорбившего Джозефа Биссанга, отныне должны стать эталоном. Тренеры, игроки и судьи вместе: расизму нет места в баскетболе Евролиги», — сообщается в заявлении на официальном сайте тренеров Евролиги.

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