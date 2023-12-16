Джейлен Браун объяснил, почему победа над «Орландо» является важной для «Бостона»

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, который помог своей команде прервать безвыигрывшную серию в матчах с «Орландо Мэджик», рассказал о важности победы над сложным соперником.

«Считаю, что это самая важная игра сезона. На мой взгляд, мы были одним целым и играли друг за друга против команды, которая надрала нам задницу в четырёх или пяти последних играх. Думаю, на сегодняшний день это самая важная победа для меня.

Мы неплохо себя проявили с самого начала, хотя и они вышли с размахом, так как сразу забросили трёхочковый. Бросок [Джейлена] Саггса с левого фланга был крутым, ведь его хорошо перекрывали. Однако ему удалось это сделать, а такое могло стать для нас обескураживающим. В тот момент я подумал: “Ох, это будет долгая ночь“. Но мы принимали броски и продолжали отвечать — именно это мы и хотим внедрить. Если мы сражаемся и усложняем сопернику задачу, то делаем всё правильно», — приводит слова Брауна MassLive.

«Бостону» удалось одержать уверенную победу со счётом 128:111, а Браун записал на свой счёт 18 очков, отдал четыре результативные передачи и совершил три подбора.