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Джейлен Браун объяснил, почему победа над «Орландо» является важной для «Бостона»

Джейлен Браун объяснил, почему победа над «Орландо» является важной для «Бостона»
Jaylen Brown
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, который помог своей команде прервать безвыигрывшную серию в матчах с «Орландо Мэджик», рассказал о важности победы над сложным соперником.

«Считаю, что это самая важная игра сезона. На мой взгляд, мы были одним целым и играли друг за друга против команды, которая надрала нам задницу в четырёх или пяти последних играх. Думаю, на сегодняшний день это самая важная победа для меня.

Мы неплохо себя проявили с самого начала, хотя и они вышли с размахом, так как сразу забросили трёхочковый. Бросок [Джейлена] Саггса с левого фланга был крутым, ведь его хорошо перекрывали. Однако ему удалось это сделать, а такое могло стать для нас обескураживающим. В тот момент я подумал: “Ох, это будет долгая ночь“. Но мы принимали броски и продолжали отвечать — именно это мы и хотим внедрить. Если мы сражаемся и усложняем сопернику задачу, то делаем всё правильно», — приводит слова Брауна MassLive.

«Бостону» удалось одержать уверенную победу со счётом 128:111, а Браун записал на свой счёт 18 очков, отдал четыре результативные передачи и совершил три подбора.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Притчард - 21, Уайт - 19, Браун - 18, Бриссетт - 11, Хозер - 11, Стивенс - 8, Холидэй - 6, Кета - 4, Порзингис, Михайлюк
Орландо Мэджик: Саггс - 19, Вагнер - 17, Энтони - 17, Битадзе - 15, Банкеро - 14, Блэк - 13, Айзек - 7, Хьюстан - 5, Харрис - 2, Вагнер - 2, Океке, Инглс, Ховард, Скофилд
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