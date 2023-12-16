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Лука Дончич рассказал, каким образом он и Кайри Ирвинг влияют на «Даллас»

Лука Дончич рассказал, каким образом он и Кайри Ирвинг влияют на «Даллас»
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Звёздный словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич отметил влияние напарника Кайри Ирвинга на команду и объяснил их совместную роль в команде из Техаса.

«Во-первых, он потрясающий игрок. Знаете, он выиграл чемпионат и он знает, что необходимо для победы. Он отличный парень, к которому прислушивается молодёжь.

Очевидно, что в нашей команде есть несколько ветеранов, но у нас достаточно молодых игроков. Думаю, мы с Кайри действительно поможем им», — сказал Дончич в интервью на Youtube-канале Showtime Basketball.

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В ночь на 16 декабря «Даллас» на своём паркете принимал лидеров Западной конференции «Миннесоту Тимбервулвз», которой уступил со счётом 101:119. Дончич записал на свой счёт 39 очков, а Кайри Ирвинг пропускал игру по причине травмы.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Лайвли - 15, Экзам - 14, Хардуэй-младший - 10, Харди - 5, Уильямс - 5, Пауэлл - 4, Джонс - 3, Лоусон - 2, Проспер - 2, Моррис - 2, Браун, Деннис, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 27, Таунс - 21, Конли - 14, Александер-Уолкер - 13, Макдэниелс - 11, Эдвардс - 9, Гобер - 8, Андерсон - 6, Браун - 5, Майнотт - 3, Милтон - 2, Маклафлин, Мур
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