Лука Дончич рассказал, каким образом он и Кайри Ирвинг влияют на «Даллас»

Звёздный словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич отметил влияние напарника Кайри Ирвинга на команду и объяснил их совместную роль в команде из Техаса.

«Во-первых, он потрясающий игрок. Знаете, он выиграл чемпионат и он знает, что необходимо для победы. Он отличный парень, к которому прислушивается молодёжь.

Очевидно, что в нашей команде есть несколько ветеранов, но у нас достаточно молодых игроков. Думаю, мы с Кайри действительно поможем им», — сказал Дончич в интервью на Youtube-канале Showtime Basketball.

В ночь на 16 декабря «Даллас» на своём паркете принимал лидеров Западной конференции «Миннесоту Тимбервулвз», которой уступил со счётом 101:119. Дончич записал на свой счёт 39 очков, а Кайри Ирвинг пропускал игру по причине травмы.