Алексея Шведа поздравили с 35-летием в «Шаньси Лунгс»

Разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед, сегодня, 16 декабря, отмечающий 35-летие, не остался без внимания со стороны китайского клуба.

Россиянину был вручен большой белый торт, которым он и поделился с членами коллектива и одноклубниками.

После перехода в «Шаньси Лунгс» Швед успел принять участие в 12 матчах чемпионата Китая. Он набирал 17,8 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 11,1 результативной передачи в среднем за игру. До переезда в чемпионат Китая осенью 2023 года Алексей выступал за ЦСКА.

Напомним, об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа этого года. Швед представлял армейский клуб с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.