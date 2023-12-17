Фридзон сказал, кто из сборной США 2008 года впечатлил его больше всего

Чемпион Евролиги в составе ЦСКА и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Виталий Фридзон поделился впечатлениями от товарищеской игры со знаменитой сборной США 2008 года.

«Я сыграл восемь-девять минут, когда уже всё было ясно (улыбается). Когда мы уже «поехали» двадцать [очков], меня выпустили.

Против кого я играл? Деррик Уильямс. И Уэйд… Тогда был команда: Коби Брайант, Леброн Джеймс, Дуайт Ховард, Джейсон Кидд разыгрывал.

Кто произвёл наибольшее впечатление? Дуэйн Уэйд. Он просто вышел со скамейки, нам впихнул 15 очков за пять минут, 15… И я не скажу, что он убивался. Он нам 27 забил, что ли, или 25», — сказал Фриздон в подкасте PonkraSHOW.

Напомним, сборная США стала победителем Олимпиады — 2008, а Дуэйн Уэйд стал самым результативным игроком команды.