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Стефен Карри достиг отметки в 3500 реализованных трёхочковых бросков за карьеру

Стефен Карри достиг отметки в 3500 реализованных трёхочковых бросков за карьеру
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт — 39:29 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча достиг отметки в 3500 реализованных трёхочковых бросков. Отметим, что Карри занимает первое место по количеству попаданий из-за дуги в истории НБА. Стефен установил рекорд два года назад.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 22 встречах, набирая в среднем 28,6 очка, пять подборов и 4,4 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46, трёхочковых — 41,3.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
3-я четверть
84 : 75
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга, Джозеф, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Шарич, Уиггинс, Карри, Джексон-Дэвис
Бруклин Нетс: О'Нил, Бриджес, Джонсон, Уотфорд, Джайлс, Шарп, Уилсон, Томас, Динвидди, Клэкстон
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