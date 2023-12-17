Стефен Карри достиг отметки в 3500 реализованных трёхочковых бросков за карьеру

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт — 39:29 в пользу хозяев.

Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча достиг отметки в 3500 реализованных трёхочковых бросков. Отметим, что Карри занимает первое место по количеству попаданий из-за дуги в истории НБА. Стефен установил рекорд два года назад.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 22 встречах, набирая в среднем 28,6 очка, пять подборов и 4,4 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46, трёхочковых — 41,3.