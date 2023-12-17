Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бросок под сирену Джимми Батлера принёс победу «Майами» над «Чикаго». Видео

Бросок под сирену Джимми Батлера принёс победу «Майами» над «Чикаго». Видео
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 118:116.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Батлер при счёте 116:116 совершил бросок со средней дистанции с сопротивлением разыгрывающего «Чикаго» Коби Уайта под сирену. Благодаря этому попаданию форвард «Майами» принёс победу своей команде, которая стала 15-й по счёту в нынешнем сезоне НБА.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

34-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 28 очков (9 из 18 с игры, 10 из 11 — штрафные), четыре подбора, две результативные передачи и два перехвата. Показатель «плюс-минус» Батлера составил «+12».

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Батлер - 28, Лав - 22, Жакез-мл. - 18, Мартин - 17, Лоури - 10, Робинсон - 9, Ричардсон - 8, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Брайант - 2, Йович, Кэйн
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уильямс - 25, Уайт - 22, Крэйг - 16, Вучевич - 12, Досунму - 8, Драммонд - 4, Терри - 2, Картер, Карузо, Филлипс, Тэйлор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android