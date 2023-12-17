Бросок под сирену Джимми Батлера принёс победу «Майами» над «Чикаго». Видео

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 118:116.

Батлер при счёте 116:116 совершил бросок со средней дистанции с сопротивлением разыгрывающего «Чикаго» Коби Уайта под сирену. Благодаря этому попаданию форвард «Майами» принёс победу своей команде, которая стала 15-й по счёту в нынешнем сезоне НБА.

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34-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 28 очков (9 из 18 с игры, 10 из 11 — штрафные), четыре подбора, две результативные передачи и два перехвата. Показатель «плюс-минус» Батлера составил «+12».