Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич обновил один из рекордов «Далласа», обойдя Дирка Новицки

Лука Дончич обновил один из рекордов «Далласа», обойдя Дирка Новицки
Аудио-версия:
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написании новости счёт — 110:99 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале третьей четверти разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич стал автором трёхочкового попадания. Благодаря этому Дончич обошёл Дирка Новицки (78) и занял первое место в истории клуба по количеству игр как минимум с 35 очками — 79.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 24-летний словенский баскетболист принял участие в 23 встречах, набирая в среднем 32,3 очка, 9,1 результативные передачи и 8,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,6, трёхочковых — 38,1.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 33, Грант - 27, Хендерсон - 13, Рит - 11, Брогдон - 9, Камара - 8, Эйтон - 7, Шарп - 7, Тибулл - 5, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Хардуэй-младший - 25, Экзам - 18, Джонс - 18, Моррис - 10, Карри - 7, Пауэлл - 6, Харди - 4, Уильямс - 3, Лайвли, Лоусон, Браун, Деннис, Проспер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android