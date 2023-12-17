Лука Дончич обновил один из рекордов «Далласа», обойдя Дирка Новицки

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Даллас Маверикс». На момент написании новости счёт — 110:99 в пользу гостей.

В начале третьей четверти разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич стал автором трёхочкового попадания. Благодаря этому Дончич обошёл Дирка Новицки (78) и занял первое место в истории клуба по количеству игр как минимум с 35 очками — 79.

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В нынешнем сезоне 24-летний словенский баскетболист принял участие в 23 встречах, набирая в среднем 32,3 очка, 9,1 результативные передачи и 8,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,6, трёхочковых — 38,1.