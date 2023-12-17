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«Голден Стэйт» переиграл «Бруклин», Карри набрал 37 очков, где 16 из них — в 4-й четверти

«Голден Стэйт» переиграл «Бруклин», Карри набрал 37 очков, где 16 из них — в 4-й четверти
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В ночь с 16 на 17 декабря мск на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бруклин Нетс». Победу в этой встрече одержали «воины» со счётом 124:120.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая половина встречи осталась за хозяевами площадки, которые к семи очкам преимущества по итогам первой четверти приплюсовали ещё девять после второй. Однако в третьем периоде «Нетс» почти полностью ликвидировали 16-очковое отставание, оставив от него четыре очка.

По ходу четвёртой четверти гостям даже удалось выйти вперёд, но концовка матча осталась за баскетболистами «Голден Стэйт». Самым результативным игроком матча стал Кэмерон Томас («Бруклин»), набравший 41 очко. На счету Стефена Каррри («Голден Стэйт») 37 очков.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Томпсон - 24, Подзиемски - 19, Уиггинс - 14, Шарич - 12, Куминга - 10, Луни - 4, Пол - 2, Муди - 2, Пэйтон II, Джозеф, Грин, Джексон-Дэвис
Бруклин Нетс: Томас - 41, Клэкстон - 19, Бриджес - 18, Динвидди - 16, Джонсон - 13, О'Нил - 11, Уилсон - 2, Смит, Уотфорд, Джайлс, Шарп, Финни-Смит
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