40-очковый трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Портленд» на выезде

В ночь с 16 на 17 декабря мск на площадке портлендского «Мода Центра» прошёл матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс». Победу со счётом одержали гости.

После первой четверти хозяева паркета были впереди на три очка, но во втором периоде «Маверикс» переломили ход игры, выиграв его с разницей +14. Во второй половине «Даллас» не дал «Портленду» возможности подобраться в счёте — как третья, так и четвёртая четверть завершились вничью, зафиксировав итоговый отрыв гостей в 11 очков.

В составе «Далласа» трипл-дабл оформил Лука Дончич, который к 40 набранным очкам приплюсовал 12 подборов и 10 результативных передач. Для «Портленда» это поражение стало шестым подряд.