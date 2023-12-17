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40-очковый трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Портленд» на выезде

40-очковый трипл-дабл Луки Дончича помог «Далласу» обыграть «Портленд» на выезде
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В ночь с 16 на 17 декабря мск на площадке портлендского «Мода Центра» прошёл матч регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс». Победу со счётом одержали гости.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

После первой четверти хозяева паркета были впереди на три очка, но во втором периоде «Маверикс» переломили ход игры, выиграв его с разницей +14. Во второй половине «Даллас» не дал «Портленду» возможности подобраться в счёте — как третья, так и четвёртая четверть завершились вничью, зафиксировав итоговый отрыв гостей в 11 очков.

В составе «Далласа» трипл-дабл оформил Лука Дончич, который к 40 набранным очкам приплюсовал 12 подборов и 10 результативных передач. Для «Портленда» это поражение стало шестым подряд.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 33, Грант - 27, Хендерсон - 13, Рит - 11, Брогдон - 9, Камара - 8, Эйтон - 7, Шарп - 7, Тибулл - 5, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Хардуэй-младший - 25, Экзам - 18, Джонс - 18, Моррис - 10, Карри - 7, Пауэлл - 6, Харди - 4, Уильямс - 3, Лайвли, Лоусон, Браун, Деннис, Проспер
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