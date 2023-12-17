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Шей Гилджес-Александер на последних секундах принёс победу «Оклахоме» над «Денвером»

Шей Гилджес-Александер на последних секундах принёс победу «Оклахоме» над «Денвером»
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Разыгрывающий, лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:117.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

На последних секундах Гилджес-Александер совершил бросок со средней дистанции с сопротивлением атакующего защитника «Денвера» Пейтона Уотсона. Благодаря попаданию Шея «Оклахома» вышла вперёд, а до конца игры оставалось 0,9 секунды. Как итог, «Тандер» праздновали победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

25-летний канадский баскетболист в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 25 очков (9 из 20 с игры, 7 из 8 — штрафные), восемь результативных передач, шесть подборов и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Портер - 20, Гордон - 16, Маррей - 15, Браун - 14, Уотсон - 13, Джексон - 7, Холидэй - 6, Джордан - 2, Строутер, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уильямс - 24, Холмгрен - 17, Дорт - 13, Джо - 12, Уильямс - 11, Уиггинс - 6, Гидди - 4, Дженг - 2, Уоллес - 2, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Манн, Мицич, Сарр
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