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Шей Гилджес-Александер на последних секундах принёс победу «Оклахоме» над «Денвером»

Разыгрывающий, лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:117.

На последних секундах Гилджес-Александер совершил бросок со средней дистанции с сопротивлением атакующего защитника «Денвера» Пейтона Уотсона. Благодаря попаданию Шея «Оклахома» вышла вперёд, а до конца игры оставалось 0,9 секунды. Как итог, «Тандер» праздновали победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

25-летний канадский баскетболист в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 25 очков (9 из 20 с игры, 7 из 8 — штрафные), восемь результативных передач, шесть подборов и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».