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36 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Нью-Йорк» в домашнем матче НБА

36 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Нью-Йорк» в домашнем матче НБА
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Сегодня, 17 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Йорк Никс». Победу со счётом 144:122 одержали хозяева паркета из Калифорнии.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Стартовая четверть получилась равной – «Клипперс» удалось лишь на два очка опередить соперника – 35:33. В следующем игровом отрезке клуб из Лос-Анджелеса чувствовал себя уже намного лучше: у калифорнийцев получалось буквально всё в атаке, переиграв в итоге соперника со счётом 42:33. Итоговый результат половины – 77:66 в пользу «Клипперс».

Команды немного отдохнули в перерыве, и хозяева паркета продолжили доказывать своё превосходство на площадке, оказавшись сильнее со счётом 37:32. Даже в заключительном игровом отрезке «Нью-Йорк» не смог на полную мощность включиться и выиграть хотя бы одну четверть в матче, гости уступили с результатом 24:30.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 36 очков.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
144 : 122
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Джордж - 25, Пауэлл - 16, Мэнн - 13, Зубац - 13, Уэстбрук - 10, Харден - 10, Тайс - 7, Браун - 6, Бостон - 3, Коффи - 3, Примо - 2, Миллер, Мун, Такер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 22, Рэндл - 22, Дивинченцо - 18, Барретт - 18, Хартенштайн - 12, Куикли - 9, Гримс - 8, Симс - 7, Макбрайд - 4, Гибсон - 2, Харт, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу
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