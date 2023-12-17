36 очков Леонарда помогли «Клипперс» обыграть «Нью-Йорк» в домашнем матче НБА

Сегодня, 17 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Йорк Никс». Победу со счётом 144:122 одержали хозяева паркета из Калифорнии.

Стартовая четверть получилась равной – «Клипперс» удалось лишь на два очка опередить соперника – 35:33. В следующем игровом отрезке клуб из Лос-Анджелеса чувствовал себя уже намного лучше: у калифорнийцев получалось буквально всё в атаке, переиграв в итоге соперника со счётом 42:33. Итоговый результат половины – 77:66 в пользу «Клипперс».

Команды немного отдохнули в перерыве, и хозяева паркета продолжили доказывать своё превосходство на площадке, оказавшись сильнее со счётом 37:32. Даже в заключительном игровом отрезке «Нью-Йорк» не смог на полную мощность включиться и выиграть хотя бы одну четверть в матче, гости уступили с результатом 24:30.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Клипперс» Кавай Леонард, который набрал 36 очков.