Все результаты игрового дня НБА 17 декабря

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Сегодня, 17 декабря, состоялись 10 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты игрового дня НБА 17 декабря:

«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс» – 146:114;

«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 82:135;

«Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» – 127:119;

«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 118:116;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Индиана Пэйсерс» – 127:109;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Бруклин Нетс» – 124:120;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Даллас Маверикс» – 120:131;

«Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 117:118;

«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 125:104;

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Йорк Никс» – 144:122.