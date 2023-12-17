Все результаты игрового дня НБА 17 декабря
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Сегодня, 17 декабря, состоялись 10 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.
Результаты игрового дня НБА 17 декабря:
«Милуоки Бакс» – «Детройт Пистонс» – 146:114;
«Шарлотт Хорнетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 82:135;
«Кливленд Кавальерс» – «Атланта Хоукс» – 127:119;
«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 118:116;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Индиана Пэйсерс» – 127:109;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Бруклин Нетс» – 124:120;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Даллас Маверикс» – 120:131;
«Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 117:118;
«Сакраменто Кингз» – «Юта Джаз» – 125:104;
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Нью-Йорк Никс» – 144:122.
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
146 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Лиллард - 33, Портис - 31, Адетокунбо - 22, Боучэмп - 11, Пэйн - 11, Джексон - 10, Грин - 9, Коннотон - 6, Уиггинтон - 6, Лопес - 5, Ливингстон - 2, Лопес, Адетокунбо
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Богданович - 24, Уайзмен - 17, Айви - 13, Багли III - 12, Сассер - 11, Томпсон - 7, Хейз - 2, Ливерс - 2, Бёркс - 1, Нокс, Стюарт, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
82 : 135
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 14, Макгауэнс - 12, Бриджес - 9, Букнайт - 9, Смит - 9, Ричардс - 8, Розир - 6, Смит - 6, Бэйли - 3, Блэк - 2, Тор - 2, Менса - 2
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 42, Макси - 21, Харрис - 15, Убре - 12, Хаус - 10, Бамба - 7, Моррис - 6, Мелтон - 6, Спрингер - 6, Рид - 4, Беверли - 3, Батюм - 3, Мартин, Коркмаз, Ковингтон
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
127 : 119
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Митчелл - 22, Окоро - 18, Уэйд - 16, ЛеВерт - 14, Страс - 11, Меррилл - 9, Портер - 6, Томпсон - 6, Мобли, Ньянг, Джонс
Атланта Хоукс: Янг - 35, Мюррей - 21, Хантер - 18, Оконгву - 16, Фернанду - 13, Мэтьюз - 6, Бей - 5, Миллз - 3, Мэттьюз - 2, Форрест, Ланди, Богданович
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Батлер - 28, Лав - 22, Жакез-мл. - 18, Мартин - 17, Лоури - 10, Робинсон - 9, Ричардсон - 8, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Брайант - 2, Йович, Кэйн
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уильямс - 25, Уайт - 22, Крэйг - 16, Вучевич - 12, Досунму - 8, Драммонд - 4, Терри - 2, Картер, Карузо, Филлипс, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 40, Эдвардс - 37, Рид - 17, Браун - 11, Макдэниелс - 5, Конли - 5, Гобер - 5, Андерсон - 4, Александер-Уолкер - 3, Маклафлин, Мур, Милтон
Индиана Пэйсерс: Браун - 17, Несмит - 17, Джексон - 12, Тёрнер - 12, Макконнелл - 10, Шиппард - 8, Чьебв - 8, Топпин - 7, Нвора - 7, Матурин - 6, Уокер - 5, Хилд, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 37, Томпсон - 24, Подзиемски - 19, Уиггинс - 14, Шарич - 12, Куминга - 10, Луни - 4, Пол - 2, Муди - 2, Пэйтон II, Джозеф, Грин, Джексон-Дэвис
Бруклин Нетс: Томас - 41, Клэкстон - 19, Бриджес - 18, Динвидди - 16, Джонсон - 13, О'Нил - 11, Уилсон - 2, Смит, Уотфорд, Джайлс, Шарп, Финни-Смит
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
120 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 33, Грант - 27, Хендерсон - 13, Рит - 11, Брогдон - 9, Камара - 8, Эйтон - 7, Шарп - 7, Тибулл - 5, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Хардуэй-младший - 25, Экзам - 18, Джонс - 18, Моррис - 10, Карри - 7, Пауэлл - 6, Харди - 4, Уильямс - 3, Лайвли, Лоусон, Браун, Деннис, Проспер
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Портер - 20, Гордон - 16, Маррей - 15, Браун - 14, Уотсон - 13, Джексон - 7, Холидэй - 6, Джордан - 2, Строутер, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уильямс - 24, Холмгрен - 17, Дорт - 13, Джо - 12, Уильямс - 11, Уиггинс - 6, Гидди - 4, Дженг - 2, Уоллес - 2, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Манн, Мицич, Сарр
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 104
Юта Джаз
Ньютаун
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 47, Сабонис - 20, Монк - 18, Барнс - 16, Хаертер - 11, Макги - 4, Митчелл - 4, Везенков - 3, Эллис - 2, Дуарте, Эдвардс, Лайлз, Toscano
Юта Джаз: Секстон - 28, Маркканен - 18, Хендрикс - 12, Хортон-Такер - 12, Данн - 11, Олиник - 9, Фонтеккио - 7, Агбаджи - 5, Кесслер - 2, Поттер, Джузэнг
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
144 : 122
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Джордж - 25, Пауэлл - 16, Мэнн - 13, Зубац - 13, Уэстбрук - 10, Харден - 10, Тайс - 7, Браун - 6, Бостон - 3, Коффи - 3, Примо - 2, Миллер, Мун, Такер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 22, Рэндл - 22, Дивинченцо - 18, Барретт - 18, Хартенштайн - 12, Куикли - 9, Гримс - 8, Симс - 7, Макбрайд - 4, Гибсон - 2, Харт, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу
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