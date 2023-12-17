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«Детройт» повторил пятый худший показатель в истории НБА по количеству проигранных матчей

«Детройт» повторил пятый худший показатель в истории НБА по количеству проигранных матчей
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Баскетбольный клуб «Детройт Пистонс» уступил «Милуоки Бакс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 114:146. Тем самым «Детройт» уступил в 23 матче кряду в лиге.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
146 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Лиллард - 33, Портис - 31, Адетокунбо - 22, Боучэмп - 11, Пэйн - 11, Джексон - 10, Грин - 9, Коннотон - 6, Уиггинтон - 6, Лопес - 5, Ливингстон - 2, Лопес, Адетокунбо
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Богданович - 24, Уайзмен - 17, Айви - 13, Багли III - 12, Сассер - 11, Томпсон - 7, Хейз - 2, Ливерс - 2, Бёркс - 1, Нокс, Стюарт, Харрис

Отметим, что «Детройт» повторил пятый худший показатель в истории НБА по количеству проигранных матчей кряду. Больше в лиге проигрывали лишь «Кливленд Кавальерс» –24 матча (1982 год), «Филадельфия Сиксерс» – 26 матчей (2014 год), «Кливленд» – 26 поражений в сезоне-2010/2011 и «Филадельфья» в 2015 году, когда проиграла в 28 играх кряду.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

На данный момент «Детройт» занимает последнее, пятнадцатое место, в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда из Мичигана победила лишь в двух матчах из 26 сыгранных.

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