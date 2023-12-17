«Детройт» повторил пятый худший показатель в истории НБА по количеству проигранных матчей

Баскетбольный клуб «Детройт Пистонс» уступил «Милуоки Бакс» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 114:146. Тем самым «Детройт» уступил в 23 матче кряду в лиге.

Отметим, что «Детройт» повторил пятый худший показатель в истории НБА по количеству проигранных матчей кряду. Больше в лиге проигрывали лишь «Кливленд Кавальерс» –24 матча (1982 год), «Филадельфия Сиксерс» – 26 матчей (2014 год), «Кливленд» – 26 поражений в сезоне-2010/2011 и «Филадельфья» в 2015 году, когда проиграла в 28 играх кряду.

На данный момент «Детройт» занимает последнее, пятнадцатое место, в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда из Мичигана победила лишь в двух матчах из 26 сыгранных.