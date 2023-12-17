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Игрок «Сакраменто» Киган Мюррэй установил уникальный рекорд в НБА

Игрок «Сакраменто» Киган Мюррэй установил уникальный рекорд в НБА
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Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Киган Мюррэй установил уникальный рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 104
Юта Джаз
Ньютаун
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 47, Сабонис - 20, Монк - 18, Барнс - 16, Хаертер - 11, Макги - 4, Митчелл - 4, Везенков - 3, Эллис - 2, Дуарте, Эдвардс, Лайлз, Toscano
Юта Джаз: Секстон - 28, Маркканен - 18, Хендрикс - 12, Хортон-Такер - 12, Данн - 11, Олиник - 9, Фонтеккио - 7, Агбаджи - 5, Кесслер - 2, Поттер, Джузэнг

23-леттний форвард «королей» реализовал 11 трёхочковых бросков подряд в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», тем самым став первым игроком в НБА кому покорялась данное достижение.

Напомним, что «Сакраменто» победил «Юту Джаз» со счётом 125:104. Мюррэй стал самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 47 очков, восемь подборов и две результативные передачи.

На данный момент «Сакраменто» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Короли» провели 24 матча в регулярном чемпинате НБА, выиграв в 15 из них, а уступив в девяти.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Отметим, что это второй профессиональный сезон Кигана в карьере. В сезоне-2022/2023 «Сакраменто» впервые с 2006 года вышел в плей-офф НБА, где уступил в первом раунде «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.

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