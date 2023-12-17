Игрок «Сакраменто» Киган Мюррэй установил уникальный рекорд в НБА

Лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Киган Мюррэй установил уникальный рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

23-леттний форвард «королей» реализовал 11 трёхочковых бросков подряд в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», тем самым став первым игроком в НБА кому покорялась данное достижение.

Напомним, что «Сакраменто» победил «Юту Джаз» со счётом 125:104. Мюррэй стал самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 47 очков, восемь подборов и две результативные передачи.

На данный момент «Сакраменто» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Короли» провели 24 матча в регулярном чемпинате НБА, выиграв в 15 из них, а уступив в девяти.

Отметим, что это второй профессиональный сезон Кигана в карьере. В сезоне-2022/2023 «Сакраменто» впервые с 2006 года вышел в плей-офф НБА, где уступил в первом раунде «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4.