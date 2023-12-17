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Джимми Батлер прокомментировал свой победный бросок под сирену в матче с «Чикаго»

Джимми Батлер прокомментировал свой победный бросок под сирену в матче с «Чикаго»
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Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал свой победный бросок в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (118:116).

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Это много для меня значит… Любой мог забросить этот бросок. Победа – это просто кайф», – сказал Джимми Батлер на пресс-конференции после матча с «Чикаго Буллз».

Напомним, «Майами» в последней четверти чуть не упустил победу, уступая по ходу игрового отрезка со счётом 25:36. Но двухочковый бросок под сирену от Батлера принёс флоридскому клубу очередную победу в регулярном чемпионате НБА.

На данный момент «Майами Хит» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Флориды победил в 15 матчах из 26 сыгранных.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Батлер - 28, Лав - 22, Жакез-мл. - 18, Мартин - 17, Лоури - 10, Робинсон - 9, Ричардсон - 8, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Брайант - 2, Йович, Кэйн
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Уильямс - 25, Уайт - 22, Крэйг - 16, Вучевич - 12, Досунму - 8, Драммонд - 4, Терри - 2, Картер, Карузо, Филлипс, Тэйлор
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