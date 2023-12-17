Джимми Батлер прокомментировал свой победный бросок под сирену в матче с «Чикаго»

Лёгкий форвард «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал свой победный бросок в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (118:116).

«Это много для меня значит… Любой мог забросить этот бросок. Победа – это просто кайф», – сказал Джимми Батлер на пресс-конференции после матча с «Чикаго Буллз».

Напомним, «Майами» в последней четверти чуть не упустил победу, уступая по ходу игрового отрезка со счётом 25:36. Но двухочковый бросок под сирену от Батлера принёс флоридскому клубу очередную победу в регулярном чемпионате НБА.

На данный момент «Майами Хит» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Флориды победил в 15 матчах из 26 сыгранных.