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Адетокунбо веселился со своими детьми на скамейке запасных во время матча. Видео

Адетокунбо веселился со своими детьми на скамейке запасных во время матча. Видео
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адектокунбо в заключительные минуты матча с «Детройт Пистонс» веселился со своими детьми на скамейке запасных «оленей».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Милуоки» победил «Детройт» со счётом 146:114. Для гостей это поражение стало 23-м подряд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

На данный момент «Милуоки» занимает второе место в турнирной Восточной конференции (18-7), уступая лишь «Бостон Селтикс», которые идут с показателями в 19 побед при пяти поражениях.

В свою очередь, «Детройт» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда из Мичигана победила лишь в двух матчах из 26 сыгранных.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
146 : 114
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Лиллард - 33, Портис - 31, Адетокунбо - 22, Боучэмп - 11, Пэйн - 11, Джексон - 10, Грин - 9, Коннотон - 6, Уиггинтон - 6, Лопес - 5, Ливингстон - 2, Лопес, Адетокунбо
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Богданович - 24, Уайзмен - 17, Айви - 13, Багли III - 12, Сассер - 11, Томпсон - 7, Хейз - 2, Ливерс - 2, Бёркс - 1, Нокс, Стюарт, Харрис
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