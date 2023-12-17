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Адетокунбо веселился со своими детьми на скамейке запасных во время матча. Видео

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адектокунбо в заключительные минуты матча с «Детройт Пистонс» веселился со своими детьми на скамейке запасных «оленей».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Милуоки» победил «Детройт» со счётом 146:114. Для гостей это поражение стало 23-м подряд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

На данный момент «Милуоки» занимает второе место в турнирной Восточной конференции (18-7), уступая лишь «Бостон Селтикс», которые идут с показателями в 19 побед при пяти поражениях.

В свою очередь, «Детройт» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Команда из Мичигана победила лишь в двух матчах из 26 сыгранных.