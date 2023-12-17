Стефен Карри отреагировал на трёхочковый рекорд Кигана Мюррэя

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на 12 забытых трёхочковых подряд Кигана Мюррэя в матче «Сакраменто Кинз» – «Юта Джаз».

«Как бы я описал этот рекорд? Все в команде и так знают, насколько ты крут. Это очень сложно, потому что нужно найти хорошие моменты для броска, постоянно оставаться «горячим». Клэй (Томпсон) всегда был диким в этом плане. На самом деле я очень сильно удивлён», – сказал Карри на пресс-конференции после матча с «Бруклин Нетс».

Напомним, Мюррэй реализовал 11 трёхочковых бросков подряд в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», тем самым став первым игроком в НБА, кому покорялась данное достижение.

«Сакраменто» обыграл «Юту Джаз» со счётом 125:104. 23-летний Мюррэй стал самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 47 очков, восемь подборов и две результативные передачи.