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Стефен Карри отреагировал на трёхочковый рекорд Кигана Мюррэя

Стефен Карри отреагировал на трёхочковый рекорд Кигана Мюррэя
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на 12 забытых трёхочковых подряд Кигана Мюррэя в матче «Сакраменто Кинз» – «Юта Джаз».

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«Как бы я описал этот рекорд? Все в команде и так знают, насколько ты крут. Это очень сложно, потому что нужно найти хорошие моменты для броска, постоянно оставаться «горячим». Клэй (Томпсон) всегда был диким в этом плане. На самом деле я очень сильно удивлён», – сказал Карри на пресс-конференции после матча с «Бруклин Нетс».

Напомним, Мюррэй реализовал 11 трёхочковых бросков подряд в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», тем самым став первым игроком в НБА, кому покорялась данное достижение.

«Сакраменто» обыграл «Юту Джаз» со счётом 125:104. 23-летний Мюррэй стал самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 47 очков, восемь подборов и две результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 104
Юта Джаз
Ньютаун
Сакраменто Кингз: Мюррэй - 47, Сабонис - 20, Монк - 18, Барнс - 16, Хаертер - 11, Макги - 4, Митчелл - 4, Везенков - 3, Эллис - 2, Дуарте, Эдвардс, Лайлз, Toscano
Юта Джаз: Секстон - 28, Маркканен - 18, Хендрикс - 12, Хортон-Такер - 12, Данн - 11, Олиник - 9, Фонтеккио - 7, Агбаджи - 5, Кесслер - 2, Поттер, Джузэнг
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