«Я мог бы стать лучшей версией себя». Кайри Ирвинг — о своей карьере

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг порассуждал на тему возможного развития своей карьеры.

«Меня задрафтовали в то время, когда я был очень молод, мне был нужен наставник, нужно было много заботы. Теперь я могу оглянуться назад и с уверенностью сказать, что всё могло быть совершенно иначе.

Я знал, что если я дам себе шанс побыть рядом с людьми, которые знают меня лучше, чем я, которые в определённых случаях умнее меня. Я бы у них учился, и тогда мог бы стать лучшей версией самого себя», — сказал Ирвинг в беседе с журналисткой Рэйчел Николс.

Напомним, Ирвинг был задрафтован «Кливленд Кавальерс» в 2011 году под первым общим выбором. После прихода в команду молодой Кайри сразу же стал лидером команды.