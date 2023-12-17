Холмгрен стал третьим игроком в истории НБА, которому покорился уникальный рекорд

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен присоединился к тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвису и бигмену «Милуоки Бакс» Бруку Лопесу в числе обладателей уникальной статистики в Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче с «Денвер Наггетс» Холмгрен набрал 17 очков, 11 подборов и сделал девять блок-шотов. Тем самым присоединившись к Дэвису и Лопесу, которым покорялась планка как минимум в 15 набранных очков, 10 подборов и девять блок-шотов при реализации как минимум одного трёхочкового броска.

Напомним, «Оклахома» обыграла действующего чемпиона НБА «Денвер» со счётом 118:117. Победу «молниям» принёс бросок разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера, благодаря которому «Оклахома» вышла вперёд в счёте за 0,9 секунды до конца матча.