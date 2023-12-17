Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Холмгрен стал третьим игроком в истории НБА, которому покорился уникальный рекорд

Холмгрен стал третьим игроком в истории НБА, которому покорился уникальный рекорд
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен присоединился к тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвису и бигмену «Милуоки Бакс» Бруку Лопесу в числе обладателей уникальной статистики в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

В матче с «Денвер Наггетс» Холмгрен набрал 17 очков, 11 подборов и сделал девять блок-шотов. Тем самым присоединившись к Дэвису и Лопесу, которым покорялась планка как минимум в 15 набранных очков, 10 подборов и девять блок-шотов при реализации как минимум одного трёхочкового броска.

Напомним, «Оклахома» обыграла действующего чемпиона НБА «Денвер» со счётом 118:117. Победу «молниям» принёс бросок разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера, благодаря которому «Оклахома» вышла вперёд в счёте за 0,9 секунды до конца матча.

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 24, Портер - 20, Гордон - 16, Маррей - 15, Браун - 14, Уотсон - 13, Джексон - 7, Холидэй - 6, Джордан - 2, Строутер, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уильямс - 24, Холмгрен - 17, Дорт - 13, Джо - 12, Уильямс - 11, Уиггинс - 6, Гидди - 4, Дженг - 2, Уоллес - 2, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Манн, Мицич, Сарр
Материалы по теме
Стефен Карри отреагировал на трёхочковый рекорд Кигана Мюррэя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android