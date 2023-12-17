Игрок «Зенита» Вольхин назвал главное оружие МБА перед матчем в Единой лиге ВТБ

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин поделился мнением насчёт предстоящей игры с московской МБА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В первом сезоне они были в статусе новичка, и их немного недооценили. А в этом — все понимают, на что они способны. Все готовятся к ним усерднее. Тем не менее парни хорошо себя показывают.

Главное их оружие — молодость. Они играют в быстрый баскетбол с множеством комбинаций. Они имеют прекрасный состав, показывают и доказывают, что они могут бороться», – приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая лишь казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА. МБА расположилась на 12-й строчке в чемпионате с отрицательным балансом побед и поражений – 5-11.

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