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Игрок «Зенита» Вольхин назвал главное оружие МБА перед матчем в Единой лиге ВТБ

Игрок «Зенита» Вольхин назвал главное оружие МБА перед матчем в Единой лиге ВТБ
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Игорь Вольхин поделился мнением насчёт предстоящей игры с московской МБА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первом сезоне они были в статусе новичка, и их немного недооценили. А в этом — все понимают, на что они способны. Все готовятся к ним усерднее. Тем не менее парни хорошо себя показывают.

Главное их оружие — молодость. Они играют в быстрый баскетбол с множеством комбинаций. Они имеют прекрасный состав, показывают и доказывают, что они могут бороться», – приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая лишь казанскому УНИКСу и московскому ЦСКА. МБА расположилась на 12-й строчке в чемпионате с отрицательным балансом побед и поражений – 5-11.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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