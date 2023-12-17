Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джоэл Эмбиид оценил игру «Хорнетс» в защите после поражения с разницей в 53 очка

Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2022/2023 Джоэл Эмбиид оценил игру «Шарлотт Хорнетс» в защите после разгромного поражения от «Филадельфии Сиксерс» со счётом 82:135

«Они очень хорошо играли в защите. Было такое ощущение во время игры», – приводит слова Эмбиида Sixers Wire.

На данный момент «Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Милуоки Бакс» лишь по дополнительным показателям – у обеих команд результат 18-7. Возглавляет таблицу «Бостон Селтикс» с 19 победами при пяти поражениях.

Отметим, что «Филадельфия» в начале сезона претерпела существенные изменения в связи с уходом из команды разыгрывающего Джеймса Хардена, который был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс».