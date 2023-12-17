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Джоэл Эмбиид оценил игру «Хорнетс» в защите после поражения с разницей в 53 очка

Джоэл Эмбиид оценил игру «Хорнетс» в защите после поражения с разницей в 53 очка
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Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2022/2023 Джоэл Эмбиид оценил игру «Шарлотт Хорнетс» в защите после разгромного поражения от «Филадельфии Сиксерс» со счётом 82:135

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Они очень хорошо играли в защите. Было такое ощущение во время игры», – приводит слова Эмбиида Sixers Wire.

На данный момент «Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Милуоки Бакс» лишь по дополнительным показателям – у обеих команд результат 18-7. Возглавляет таблицу «Бостон Селтикс» с 19 победами при пяти поражениях.

Отметим, что «Филадельфия» в начале сезона претерпела существенные изменения в связи с уходом из команды разыгрывающего Джеймса Хардена, который был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
82 : 135
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 14, Макгауэнс - 12, Бриджес - 9, Букнайт - 9, Смит - 9, Ричардс - 8, Розир - 6, Смит - 6, Бэйли - 3, Блэк - 2, Тор - 2, Менса - 2
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 42, Макси - 21, Харрис - 15, Убре - 12, Хаус - 10, Бамба - 7, Моррис - 6, Мелтон - 6, Спрингер - 6, Рид - 4, Беверли - 3, Батюм - 3, Мартин, Коркмаз, Ковингтон
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