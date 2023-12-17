«Жальгирис» готов расстаться с одним из лидеров команды ради денег

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» может расстаться с одним из своих лидеров американцем Кинаном Эвансом в связи с тем, что команда хочет выручить средства за игрока, у которого в конце сезона истекает контракт. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации источника, крайний срок переходов из одной команды в другую в Евролиге истекает в конце 2023 года, поэтому «Жальгирис» рассматривает возможность продажи баскетболиста ради получения средств, поскольку у Эванса летом 2024 года истекает контракт с литовским клубом.

В СМИ сообщалось, что много топовых команд готовы рассмотреть вариант с покупкой Эванса, поэтому руководство «Жальгириса» всерьёз задумалось над продажей 27-летнего баскетболиста.

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