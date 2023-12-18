Кармело Энтони: «Никс» нужна суперзвезда, но у них только звёзды

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони рассказал, что необходимо сделать «Нью-Йорк Никс», чтобы считаться претендентом на чемпионский титул.

«Никс» нужна суперзвезда, но у них только звёзды. У них в самом деле хорошая команда, но им нужна суперзвезда — свой герой», — сказал Энтони во время шоу 7PM in Brooklyn.

Отметим, что на данный момент подопечные Тома Тибодо занимают шестое место в Восточной конференции с 14 победами при 11 поражениях. Энтони, в свою очередь, выступал за «Нью-Йорк» на протяжении семи сезонов — 2011–2017.

Разыгрывающий Джейлен Брансон — лучший бомбардир «Никс» в нынешнем сезоне НБА. В 25 матчах он набирает в среднем за игру 25,5 очка, делает 5,9 результативной передачи и 3,9 подбора.

Болельщики «Нью-Йорка» приветствуют Кармело Энтони: