Игрок «Оклахомы» сравнил Шея Гилджес-Александера с Майклом Джорданом

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Лугенц Дорт сравнил разыгрывающего «молний» Шея Гилджес-Александера с легендарным игроком прошлого Майклом Джорданом.

«Бог знал, как сильно я любил Майкла Джордана в детстве, поэтому он поставил меня с ним (Гилджес-Александером) в одну команду», – написал Лугенц Дорт в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата «Оклахома» обыграла действующего чемпиона лиги «Денвер Наггетс» со счётом 118:117. 25-летний канадский баскетболист в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 25 очков (9 из 20 с игры, 7 из 8 — штрафные), сделав восемь результативных передач, шесть подборов и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+3».