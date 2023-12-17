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МБА — Зенит. Прямая трансляция
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«Зенит» разгромил МБА в матче Единой лиги ВТБ с разницей в 45 очков

«Зенит» разгромил МБА в матче Единой лиги ВТБ с разницей в 45 очков
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Сегодня, 17 декабря 2023 года, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сыграли московский МБА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на столичной арене «Баскет Холл Москва». Игру обслуживали судьи Станислав Валеев, Евгений Островский и Виктор Кудряков. Она завершилась победой гостей со счётом 93:48.

Самым результативным игроком в прошедшей встрече стал форвард петербуржцев Винс Хантер, который набрал 17 очков. В составе хозяев площадки лучшим по этому показателю оказался Александр Хоменко, записавший в свой актив 10 очков.

Таким образом, «Зенит» одержал 11-ю победу в текущем розыгрыше чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга располагается на третьем месте в турнирной таблице. МБА с пятью победами идёт на 12-й строчке.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
48 : 93
Зенит
Санкт-Петербург
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов, Савченко
Зенит: Фрейзер, Захаров, Герасимов, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Курич, Хантер
Таблица Единой лиги ВТБ
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