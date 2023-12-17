«Зенит» разгромил МБА в матче Единой лиги ВТБ с разницей в 45 очков

Сегодня, 17 декабря 2023 года, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сыграли московский МБА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на столичной арене «Баскет Холл Москва». Игру обслуживали судьи Станислав Валеев, Евгений Островский и Виктор Кудряков. Она завершилась победой гостей со счётом 93:48.
Самым результативным игроком в прошедшей встрече стал форвард петербуржцев Винс Хантер, который набрал 17 очков. В составе хозяев площадки лучшим по этому показателю оказался Александр Хоменко, записавший в свой актив 10 очков.
Таким образом, «Зенит» одержал 11-ю победу в текущем розыгрыше чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга располагается на третьем месте в турнирной таблице. МБА с пятью победами идёт на 12-й строчке.
- 17 декабря 2023
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