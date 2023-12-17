Защитник «Зенита» Денис Захаров вернулся на площадку спустя почти год после травмы

Защитник баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Денис Захаров вернулся на паркет после длительного отсутствия из-за травмы колена. Сегодня он сыграл в матче с московской МБА в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.

Отметим, что Захаров не играл 341 день. Он восстанавливался после разрыва крестообразной связки правого колена. В игре с МБА Денис отыграл почти восемь минут. Он набрал 11 очков (3/3 трёхочковых), оформил один ассист и сделал один перехват.

Напомним, сегодня, 17 декабря 2023 года, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сыграли московская МБА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на столичной арене «Баскет Холл Москва». Игру обслуживали судьи Станислав Валеев, Евгений Островский и Виктор Кудряков. Она завершилась победой гостей со счётом 93:48.