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Защитник «Зенита» Денис Захаров вернулся на площадку спустя почти год после травмы

Защитник «Зенита» Денис Захаров вернулся на площадку спустя почти год после травмы
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Защитник баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Денис Захаров вернулся на паркет после длительного отсутствия из-за травмы колена. Сегодня он сыграл в матче с московской МБА в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
48 : 93
Зенит
Санкт-Петербург
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов, Савченко
Зенит: Фрейзер, Захаров, Герасимов, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Курич, Хантер

Отметим, что Захаров не играл 341 день. Он восстанавливался после разрыва крестообразной связки правого колена. В игре с МБА Денис отыграл почти восемь минут. Он набрал 11 очков (3/3 трёхочковых), оформил один ассист и сделал один перехват.

Напомним, сегодня, 17 декабря 2023 года, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сыграли московская МБА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на столичной арене «Баскет Холл Москва». Игру обслуживали судьи Станислав Валеев, Евгений Островский и Виктор Кудряков. Она завершилась победой гостей со счётом 93:48.

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