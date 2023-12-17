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Василий Карасёв извинился перед болельщиками МБА за игру с «Зенитом»

Василий Карасёв извинился перед болельщиками МБА за игру с «Зенитом»
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Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
48 : 93
Зенит
Санкт-Петербург
МБА: Хоменко - 10, Воронов - 9, Коновалов - 7, Минченко - 6, Голдырев - 5, Лопатин - 4, Шейко - 3, Валиев - 3, Касаткин - 1, Трушкин, Якушин, Савченко
Зенит: Хантер - 17, Дублевич - 14, Фрейзер - 12, Захаров - 11, Курич - 9, Вольхин - 6, Герасимов - 5, Жбанов - 5, Эртель - 5, Зубков - 4, Морман - 3, Клименко - 2

«Нужно извиниться перед болельщиками за ужасную игру, было стыдно и хотелось провалиться под землю. В перерыве не настроили команду, выдали две совершенно разные половины. В первой что-то получалось, но тоже смазали концовку, а с первой минуты второй половины команды уже просто не было – «Зенит» поймал кураж и где-то уже просто издевался над нами», – заявил Карасёв на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сыграли московская МБА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на столичной арене «Баскет Холл Москва». Она завершилась победой петербургского клуба со счётом 93:48.

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