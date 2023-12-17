Василий Карасёв извинился перед болельщиками МБА за игру с «Зенитом»

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение команды от петербургского «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нужно извиниться перед болельщиками за ужасную игру, было стыдно и хотелось провалиться под землю. В перерыве не настроили команду, выдали две совершенно разные половины. В первой что-то получалось, но тоже смазали концовку, а с первой минуты второй половины команды уже просто не было – «Зенит» поймал кураж и где-то уже просто издевался над нами», – заявил Карасёв на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сыграли московская МБА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на столичной арене «Баскет Холл Москва». Она завершилась победой петербургского клуба со счётом 93:48.