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Паскуаль оценил разгромную победу «Зенита» над МБА

Паскуаль оценил разгромную победу «Зенита» над МБА
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Главный тренер баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды над московской МБА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
48 : 93
Зенит
Санкт-Петербург
МБА: Хоменко - 10, Воронов - 9, Коновалов - 7, Минченко - 6, Голдырев - 5, Лопатин - 4, Шейко - 3, Валиев - 3, Касаткин - 1, Трушкин, Якушин, Савченко
Зенит: Хантер - 17, Дублевич - 14, Фрейзер - 12, Захаров - 11, Курич - 9, Вольхин - 6, Герасимов - 5, Жбанов - 5, Эртель - 5, Зубков - 4, Морман - 3, Клименко - 2

«Хочу пожелать удачи МБА, в первой половине москвичи выглядели лучше нас, мы допустили много потерь, но после перерыва поменяли ход встречи и уже уверенно контролировали игру. Начало сезона было непростым, хоть мы и выиграли Суперкубок, но в Единой лиге всё было непросто. Сейчас уже смогли набрать ход, у нас вернулись ребята из лазарета, которые сегодня нам очень помогли, – Жбанов и Захаров», – заявил Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграли московская МБА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на столичной арене «Баскет Холл Москва». Она завершилась победой петербургского клуба со счётом 93:48. «Зенит» одержал 11-ю победу в текущем сезоне. Он располагается на третьем месте в турнирной таблице.

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