Паскуаль оценил разгромную победу «Зенита» над МБА

Главный тренер баскетбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды над московской МБА в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу пожелать удачи МБА, в первой половине москвичи выглядели лучше нас, мы допустили много потерь, но после перерыва поменяли ход встречи и уже уверенно контролировали игру. Начало сезона было непростым, хоть мы и выиграли Суперкубок, но в Единой лиге всё было непросто. Сейчас уже смогли набрать ход, у нас вернулись ребята из лазарета, которые сегодня нам очень помогли, – Жбанов и Захаров», – заявил Паскуаль на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграли московская МБА и санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на столичной арене «Баскет Холл Москва». Она завершилась победой петербургского клуба со счётом 93:48. «Зенит» одержал 11-ю победу в текущем сезоне. Он располагается на третьем месте в турнирной таблице.