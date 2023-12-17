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Защитник МБА Воронов — об игре с «Зенитом»: позор. Так проигрывать нельзя

Защитник МБА Воронов — об игре с «Зенитом»: позор. Так проигрывать нельзя
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Защитник московского клуба МБА Евгений Воронов высказался о неудачном выступлении своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
48 : 93
Зенит
Санкт-Петербург
МБА: Хоменко - 10, Воронов - 9, Коновалов - 7, Минченко - 6, Голдырев - 5, Лопатин - 4, Шейко - 3, Валиев - 3, Касаткин - 1, Трушкин, Якушин, Савченко
Зенит: Хантер - 17, Дублевич - 14, Фрейзер - 12, Захаров - 11, Курич - 9, Вольхин - 6, Герасимов - 5, Жбанов - 5, Эртель - 5, Зубков - 4, Морман - 3, Клименко - 2

«Позор. Так проигрывать нельзя. Дома, при своих болельщиках, семьях – сейчас просто должны попросить у всех прощения. Сложно сказать что-то ещё. Позор — и точка. Нужно разобраться внутри себя, каждому из игроков – что ты делаешь не так. Каждый из нас, начиная с меня как с капитана и заканчивая последним игроком, должен задать себе этот вопрос. В любом случае матчей ещё достаточно, и опускать сейчас руки будет просто нечестно. Нужно продолжать работать и менять настройки в голове», – приводит слова Воронова пресс-служба МБА.

Напомним, сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московская команда МБА уступила санкт-петербургскому «Зениту» на своём паркете со счётом 48:93.

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