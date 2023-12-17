Защитник МБА Воронов — об игре с «Зенитом»: позор. Так проигрывать нельзя

Защитник московского клуба МБА Евгений Воронов высказался о неудачном выступлении своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».

«Позор. Так проигрывать нельзя. Дома, при своих болельщиках, семьях – сейчас просто должны попросить у всех прощения. Сложно сказать что-то ещё. Позор — и точка. Нужно разобраться внутри себя, каждому из игроков – что ты делаешь не так. Каждый из нас, начиная с меня как с капитана и заканчивая последним игроком, должен задать себе этот вопрос. В любом случае матчей ещё достаточно, и опускать сейчас руки будет просто нечестно. Нужно продолжать работать и менять настройки в голове», – приводит слова Воронова пресс-служба МБА.

Напомним, сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московская команда МБА уступила санкт-петербургскому «Зениту» на своём паркете со счётом 48:93.