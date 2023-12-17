Вольхин высказался о крупной победе над МБА

Форвард петербургского «Зенита» Игорь Вольхин поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским клубом МБА.

«Хочу поздравить наших болельщиков, я думаю, они довольны этой игрой. Как нам сказал тренер в раздевалке, в первой четверти мы не до конца поняли игру, может, где-то не были так сконцентрированы, как должны были, но начиная со второй четверти всё стало получаться, добавили и в скорости, и в защите, стали придерживаться установок тренера — и преимущество стало расти. Можно ли сказать, что «Зенит» уже нащупал свою игру? В начале сезона были некоторые проблемы, но я думаю, что они есть у всех. Даже не столько из-за травм, а просто приходят новые люди, нужно сколько-то времени на притирку. Сейчас же мы это уже сделали, а ребята, которые были травмированы, очень сильно помогают что на тренировках, что на играх», – приводит слова Вольхина пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, сегодня «Зенит» разгромил МБА на выезде со счётом 93:48.