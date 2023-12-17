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Вольхин высказался о крупной победе над МБА

Вольхин высказался о крупной победе над МБА
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Форвард петербургского «Зенита» Игорь Вольхин поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским клубом МБА.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
48 : 93
Зенит
Санкт-Петербург
МБА: Хоменко - 10, Воронов - 9, Коновалов - 7, Минченко - 6, Голдырев - 5, Лопатин - 4, Шейко - 3, Валиев - 3, Касаткин - 1, Трушкин, Якушин, Савченко
Зенит: Хантер - 17, Дублевич - 14, Фрейзер - 12, Захаров - 11, Курич - 9, Вольхин - 6, Герасимов - 5, Жбанов - 5, Эртель - 5, Зубков - 4, Морман - 3, Клименко - 2

«Хочу поздравить наших болельщиков, я думаю, они довольны этой игрой. Как нам сказал тренер в раздевалке, в первой четверти мы не до конца поняли игру, может, где-то не были так сконцентрированы, как должны были, но начиная со второй четверти всё стало получаться, добавили и в скорости, и в защите, стали придерживаться установок тренера — и преимущество стало расти. Можно ли сказать, что «Зенит» уже нащупал свою игру? В начале сезона были некоторые проблемы, но я думаю, что они есть у всех. Даже не столько из-за травм, а просто приходят новые люди, нужно сколько-то времени на притирку. Сейчас же мы это уже сделали, а ребята, которые были травмированы, очень сильно помогают что на тренировках, что на играх», – приводит слова Вольхина пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, сегодня «Зенит» разгромил МБА на выезде со счётом 93:48.

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