Новичок «Портленда» Хендерсон объяснил последние неудачи команды

Защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Скут Хендерсон высказался о неудачной серии своей команды в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Блэйзерс» проигрывают на протяжении шести матчей подряд.

«Я не могу пока сказать, что мы играем слаженно. Но в таких ситуациях нельзя торопиться. Когда сыграемся, тогда сыграемся. Но мы потрясём мир, когда это произойдёт. Многие, кто сомневался в «Блэйзерс», поплатятся за это», – приводит слова Хендерсона в своих социальных сетях журналист Алекс Тэм.

Сегодня «Портленд Трэйл Блэйзерс» в рамках очередного матча чемпионата НБА на своей площадке потерпел поражение от «Даллас Маверикс» со счётом 120:131.

Напомним, «Портленд Трэйл Блэйзерс» в 24 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации добыл шесть побед. Подопечные Чонси Биллапса занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.