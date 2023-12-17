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Эмбиид стал главным претендентом на звание MVP сезона по версии Basketball Reference

Портал Basketball Reference опубликовал топ-5 претендентов на звание лучшего игрока нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Его возглавил лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Вероятность его победы оценивается в 51,5%.

Главные претенденты на MVP сезона-2023/2024 на 17 декабря:

Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 51,5%. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 20,3%. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 8,5%. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 7,6%. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 5,2%.

Напомним, 5 декабря топ-5 претендентов на звание лучшего игрока нынешнего сезона был следующим:

Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 65,9%. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 12,9%. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 8,1%. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») — 3,8%. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 2,7%.