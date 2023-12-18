Монта Эллис дал совет Дрэймонду Грину, получившему дисквалификацию от НБА

Бывший игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Монта Эллис прокомментировал новость о дисквалификации тяжёлого форварда, одного из лидеров команды Дрэймонда Грина.

«Не слишком много знаю об этой ситуации. Единственное, что я могу сказать Дрэймонду: «Будь честен с самим собой». Осознай, в каком положении ты находишься, что ты приносишь этой команде и этой организации, а потом убери себя из этого уравнения. Посмотри в зеркало, не сваливай ответственность на других и действуй уже отсюда. Все совершают ошибки, все проходят через трудности. Но для того, чтобы преодолеть их, нужно быть честным с самим собой», – цитирует Эллиса Fadeaway World.

Ранее руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать на неопределённый срок тяжёлого форварда, «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который ударил по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.