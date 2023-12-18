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«Црвена Звезда» близка к подписанию Фредди Гиллеспи

«Црвена Звезда» близка к подписанию Фредди Гиллеспи
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Центровой мюнхенской «Баварии» Фредди Гиллеспи в ближайшее время сменит клубную прописку. Об этом информирует издание Basket News, ссылаясь на источники, которые знакомы с ситуацией.

Сообщается, что Гиллеспи находится в шаге от перехода в «Црвену Звезду». Клуб из Сербии в контакте с игроком. Сейчас стороны на последней стадии переговоров. Они близки к подписанию трудового соглашения, срок которого не раскрывается. Также «Црвена Звезда» почти договорилась с «Баварией» о трансфере центрового. Отметим, что игроки, изначально зарегистрированные в Евролиге, получают право подписать контракт с другим клубом, который участвует в турнире, с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года.

Напомним, Фредди Гиллеспи является игроком «Баварии» с июля 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Мюнхена рассчитано до лета 2024 года.

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