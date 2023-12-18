54 очка дуэта Браун — Тейтум помогли «Бостону» обыграть «Орландо»

Сегодня, 18 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Бостон Селтикс» и «Орландо Мэджик». Команды играли на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США), встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» Паоло Банкеро. На его счету 36 очков, десять подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде, защитник Джейлен Саггс отметился 13 очками и пятью подборами.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал защитник Джейлен Браун. Он набрал 31 очко, совершил пять подборов и отдал шесть передач. Форвард Джейсон Тейтум отметился 23 очками, восемью подборами и тремя передачами. Также в составе победителей стоит отметить игру центрового Кристапса Порзингиса, оформившего дабл-дабл: 15 очков и десять подборов.