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54 очка дуэта Браун — Тейтум помогли «Бостону» обыграть «Орландо»

54 очка дуэта Браун — Тейтум помогли «Бостону» обыграть «Орландо»
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Сегодня, 18 декабря, завершился очередной матч регулярного сезона НБА, в котором встречались «Бостон Селтикс» и «Орландо Мэджик». Команды играли на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США), встреча завершилась победой хозяев со счётом 114:97.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 23, Порзингис - 15, Холидэй - 14, Уайт - 10, Хорфорд - 8, Притчард - 5, Хозер - 4, Бэнтон - 2, Кета - 2, Бриссетт, Михайлюк, Стивенс
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Саггс - 13, Айзек - 8, Хьюстан - 8, Вагнер - 8, Вагнер - 6, Энтони - 6, Блэк - 5, Битадзе - 4, Ховард - 3, Океке, Инглс, Харрис, Скофилд

Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» Паоло Банкеро. На его счету 36 очков, десять подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде, защитник Джейлен Саггс отметился 13 очками и пятью подборами.

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал защитник Джейлен Браун. Он набрал 31 очко, совершил пять подборов и отдал шесть передач. Форвард Джейсон Тейтум отметился 23 очками, восемью подборами и тремя передачами. Также в составе победителей стоит отметить игру центрового Кристапса Порзингиса, оформившего дабл-дабл: 15 очков и десять подборов.

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