Лиллард и Адетокунбо набрали на двоих 65 очков и помогли «Милуоки» обыграть «Рокетс»

Сегодня, 15 декабря, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 128:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард. На его счету 39 очков, пять подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Яннис Адетокунбо отметился 26 очками, 17 подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Крис Миддлтон (20), Брук Лопес (18) и Бобби Портис (11).

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал разыгрывающий Фред Ванвлит. Он набрал 22 очка, совершил два подбора и шесть результативных передач. Центровой Алперен Шенгюн отметился 20 очками, восемью подборами и пятью передачами.