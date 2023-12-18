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Лиллард и Адетокунбо набрали на двоих 65 очков и помогли «Милуоки» обыграть «Рокетс»

Лиллард и Адетокунбо набрали на двоих 65 очков и помогли «Милуоки» обыграть «Рокетс»
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Сегодня, 15 декабря, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 128:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 26, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Портис - 11, Джексон - 9, Коннотон - 5, Боучэмп, Ливингстон, Болден, Пэйн, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 20, Брукс - 18, Грин - 16, Смит II - 16, Грин - 16, Исон - 11, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард. На его счету 39 очков, пять подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде, форвард Яннис Адетокунбо отметился 26 очками, 17 подборами и тремя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Крис Миддлтон (20), Брук Лопес (18) и Бобби Портис (11).

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал разыгрывающий Фред Ванвлит. Он набрал 22 очка, совершил два подбора и шесть результативных передач. Центровой Алперен Шенгюн отметился 20 очками, восемью подборами и пятью передачами.

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