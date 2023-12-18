Диллон Брукс на последней минуте матча с «Милуоки» заработал удаление

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда проиграла со счётом 119:128.

За 38 секунд до конца основного времени Брукс получил два технических замечания за симуляцию и разговоры с судьями и досрочно завершил игру из-за автоматически наложенного удаления. Примечательно, что форвард продолжил разговоры после вынесенного решения.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Брукс в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 18 очков (7 из 12 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), пять подборов, две результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-15».