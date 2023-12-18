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Диллон Брукс на последней минуте матча с «Милуоки» заработал удаление

Диллон Брукс на последней минуте матча с «Милуоки» заработал удаление
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс», в котором его команда проиграла со счётом 119:128.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За 38 секунд до конца основного времени Брукс получил два технических замечания за симуляцию и разговоры с судьями и досрочно завершил игру из-за автоматически наложенного удаления. Примечательно, что форвард продолжил разговоры после вынесенного решения.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что Брукс в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 18 очков (7 из 12 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), пять подборов, две результативные передачи и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «-15».

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 26, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Портис - 11, Джексон - 9, Коннотон - 5, Боучэмп, Ливингстон, Болден, Пэйн, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 20, Брукс - 18, Грин - 16, Смит II - 16, Грин - 16, Исон - 11, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
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