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Яннис Адетокумбо вышел на первое место в истории «Милуоки» по количеству подборов

Яннис Адетокумбо вышел на первое место в истории «Милуоки» по количеству подборов
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», в котором его команда одержала победу со счётом 128:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время матча Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории «Милуоки» по количеству собранных отскоков. На счету греческого форварда теперь 7165 подборов. Отметим, что в тройку лучших «Бакс» также входит Боб Дэндридж (4497).

Адетокунбо в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 26 очков (10 из 22 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 17 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+11».

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 26, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Портис - 11, Джексон - 9, Коннотон - 5, Боучэмп, Ливингстон, Болден, Пэйн, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 20, Брукс - 18, Грин - 16, Смит II - 16, Грин - 16, Исон - 11, Ландейл, Холидей, Тэйт, Уильямс, Баллок, Марьянович
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