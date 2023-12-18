30 очков Джереми Гранта не помогли «Портленду» одержать победу над «Голден Стэйт»

Сегодня, 15 декабря, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 118:114.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Портленда» Джерами Грант. На его счету 30 очков, семь подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Анферни Саймонс отметился 24 очками, тремя подборами и семью передачами.Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Скут Хендерсон (14), Шэйдон Шарп (12) и Тумани Камара (11).

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и одну передачу. Форвард Эндрю Уиггинс отметился 25 очками, семью подборами и двумя передачами.