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30 очков Джереми Гранта не помогли «Портленду» одержать победу над «Голден Стэйт»

30 очков Джереми Гранта не помогли «Портленду» одержать победу над «Голден Стэйт»
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Сегодня, 15 декабря, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 118:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Саймонс - 24, Хендерсон - 14, Шарп - 12, Камара - 11, Эйтон - 8, Брогдон - 8, Уокер - 4, Тибулл - 3, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Уиггинс - 25, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 12, Подзиемски - 10, Шарич - 8, Карри - 7, Муди - 6, Пол - 4, Луни - 4, Джозеф

Самым результативным игроком матча стал форвард «Портленда» Джерами Грант. На его счету 30 очков, семь подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Анферни Саймонс отметился 24 очками, тремя подборами и семью передачами.Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Скут Хендерсон (14), Шэйдон Шарп (12) и Тумани Камара (11).

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 28 очков, совершил четыре подбора и одну передачу. Форвард Эндрю Уиггинс отметился 25 очками, семью подборами и двумя передачами.

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