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Стефен Карри прервал продолжительную серию по количеству матчей с трёхочковыми попаданиями

Стефен Карри прервал продолжительную серию по количеству матчей с трёхочковыми попаданиями
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Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Карри в общей сложности провёл на площадке 31 минуту, набрав суммарно семь очков (2 из 12 с игры, где 0 из 8 — трёхочковые), восемь результативных передач, два подбора, один блок-шот и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+14».

Примечательно, что таким образом Карри прервал серию из 268 матчей подряд (рекорд НБА), где 35-летний баскетболист попадал как минимум один трёхочковый бросок. Отметим, что сейчас самая продолжительная серия принадлежит разыгрывающему «Милуоки Бакс» Дэмьену Лилларду — 101.

НБА - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 30, Саймонс - 24, Хендерсон - 14, Шарп - 12, Камара - 11, Эйтон - 8, Брогдон - 8, Уокер - 4, Тибулл - 3, Мэйс, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Рит
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Уиггинс - 25, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 12, Подзиемски - 10, Шарич - 8, Карри - 7, Муди - 6, Пол - 4, Луни - 4, Джозеф
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