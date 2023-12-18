Стефен Карри прервал продолжительную серию по количеству матчей с трёхочковыми попаданиями

Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:114.

Карри в общей сложности провёл на площадке 31 минуту, набрав суммарно семь очков (2 из 12 с игры, где 0 из 8 — трёхочковые), восемь результативных передач, два подбора, один блок-шот и один перехват. Показатель «плюс-минус» защитника составил «+14».

Примечательно, что таким образом Карри прервал серию из 268 матчей подряд (рекорд НБА), где 35-летний баскетболист попадал как минимум один трёхочковый бросок. Отметим, что сейчас самая продолжительная серия принадлежит разыгрывающему «Милуоки Бакс» Дэмьену Лилларду — 101.